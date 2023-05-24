立委擬修《央行法》，動用10％外匯存底成立主權財富基金，立法院財政委員會進行審查；央行總裁楊金龍今備詢時重申，不宜無償撥用外匯存底，若要成立應由政府訂「專法」，不過，楊金龍也透露，新加坡兩個主權基金之一的淡馬錫，近來投資虛擬貨幣虧了新台幣57億元，若類似狀況發生在台灣，「不易向社會交代」。

立委吳秉叡質詢時透露，淡馬錫投資虛擬貨幣賠了不少錢，若台灣主權基金也虧錢，可能擴大成政治、國家風暴；楊金龍表示，據央行掌握資料，淡馬錫投資虛擬貨幣賠了57億元，楊金龍坦言，若發生在台灣，不易向社會交代。

楊金龍進一步指出，不論淡馬錫基金或GIC(新加坡主權財富基金)，是在一個架構下做管理、操作，有政治體制的特殊性；楊金龍觀察，主權基金也有績效好，但需看長期平均。

對主權財富基金，楊金龍強調，抱持「開放」態度，各國對主權財富基金也有嚴格定義，應由政府主導，應於《央行法》外「單獨」立法，包括人事、投資目的等，在專法中訂出指導原則。