據美國之音報導，荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)23日在北京表示，保護荷蘭經濟和網路空間是荷蘭的一項優先要務，西方國家政府同時對北京採取更加防衛的立場。這是中國解除新冠旅行限制後，荷蘭首位大臣級別官員訪問中國。

胡克斯特拉近日訪問中國，23日會見中國國務委員兼外長秦剛。會談結束後，雙方舉行中荷外長聯合記者會，胡克斯特拉說，「像中國一樣，我們有責任保護我們的國家安全，就像中國保護其核心利益一樣，我們也保護我們的。」

荷蘭向中國提供先進晶片製造機器，現在為了國家安全而限制半導體科技的出口，與美國共同限制對中國的晶片運輸。胡克斯特拉在回答中國對荷蘭經濟安全的威脅問題時說，「我們分享我們的國家安全擔憂。」

報導稱，胡克斯特拉拒絕進一步說明，但表示他周二早些時候與中國外長秦剛舉行了公開和坦率的對話。他說，秦剛分享荷蘭對來自中國的網路行動以及外國干涉荷蘭活動報導的擔憂，包括干涉記者。

荷蘭之前的出口控制計畫導致中國抱怨，中國敦促荷蘭避免實施有些國家的濫用出口措施。美國10月份限制美國晶片製造工具向中國出口，但需要荷蘭和日本的其他主要晶片製造科技供應商的同意才能有效。日本稱會從7月開始限制23種半導體生產設備的出口，也讓北京憤怒。

秦剛對記者說，「就光刻機的問題，中國對此有嚴重擔憂。我們認為，既然中國與荷蘭是彼此重要的貿易夥伴，就應該共同保護我們之間的正常貿易秩序和國際貿易規則，並共同維護全球產業和供應鏈的穩定。」

胡克斯特拉在荷蘭使館舉行的第二場記者會上說，荷蘭計畫的出口控制不是針對任何一個國家，未來幾個星期可能公佈詳情。他並且說，有必要與北京「積極尋求接觸」，即使「關係愈發複雜」。

在回答中國是否是荷蘭一個重要夥伴的問題時，胡克斯特拉說，「絕對的」。

另據中國外交部官網消息，在中荷外長聯合記者會中，秦剛表示，中荷可以在三個層面加強合作、相向而行。

秦剛表示，在雙邊層面，中國正在加快構建新發展格局，推進高水平對外開放。中方願同荷方深化務實合作，相互為對方企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，做大互利共贏的蛋糕。在中歐層面，荷蘭是中歐合作的「門戶」，中荷應聚焦中歐關係積極議程，推動雙方各領域交流合作全面重啓。中國堅持走和平發展道路，堅持奉行互利共贏的對外開放戰略，輸出的是機遇而不是危機，帶來的是保險而不是風險。搞陣營對抗，人為切斷產供鏈，才是世界風險的源頭。在多邊層面，中方願同荷方加強溝通協作，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

秦剛指出，中國奉行以人民為中心的人權理念，成功走出了一條符合中國國情和人民需要的人權發展道路。涉疆、涉藏、涉港問題不是人權問題，而是維護中國國家主權、安全和發展利益問題。台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。堅持一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。中方對荷方重申堅持一個中國政策表示贊賞。

秦剛說，中方理解荷蘭等歐洲國家在烏克蘭問題上的關切，始終堅持勸和促談。中國政府歐亞事務特別代表目前正在歐洲訪問，就政治解決危機同歐方深入溝通。希望危機相關方保持客觀冷靜，共同為盡快止戰停火、恢復和平作出努力。