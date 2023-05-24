資深藝人李立群近年移居上海，直到去年返台過退休生活，還說可能不再回大陸，不過李立群日前為了參加郝劭文的婚禮，相隔10個月再次飛往大陸，他一下飛機就直呼：「好熟悉的感覺，回大陸感覺好」，李立群昨（23日）則以一身紅現身電影活動「華表獎」，但被問到上海房產時，李立群似乎沒聽到，僅揮揮手就離開了。

李立群去年從大陸返台養老，還說可能不再回大陸了，上海房產引發外界關心，李立群昨則以一身大紅襯衫、亮藍色長褲搭配黑皮鞋，現身電影活動「華表獎」擔任頒獎嘉賓，李立群和導演王童、朱延平、林孝謙一起走紅毯，積極經營社群平台的他，還邊走邊拿手機錄影。

當李立群在活動背板簽名時，台下就有人問：「老師，房賣出去了嗎？」但他似乎沒聽到，簽完名後、繼續拿手機錄影，朝觀眾揮揮手就離開了，場面一度尷尬。

不過也有細心網友發現，李立群最近的直播場景，和過去影片的一模一樣，推測他在上海的房子還沒賣掉。