市場需求持穩，長興4月營收37.09億元，較上月略減2.84％，不過產品組合改善，毛利率回升，帶動營業利益較上月增加6.57％至1.87億元，稅前盈餘也較上月增加9.87％至2.12億元。長興表示，中國大陸經濟復甦較預期遲緩，合成樹脂、特用材料第二季出貨持平表現，電子材料則可望隨PCB產業在第二季落底，整體而言，目前市場偏向保守，期待下半年需求緩步復甦。

長興積極研發對環境友善的綠色產品，並進行設備投資及改善，致力對環境的衝擊降到最低，貫徹永續成長的經營理念。長興的永續發展政策除了環境保護之外，也落實到照護員工、社會公益及公司治理，在台灣證券交易所、櫃買中心舉辦的公司治理評鑑逐年向上提升，111年評鑑結果列於所有上市公司前6％～20％區間內。

同時，近期MSCI更新ESG評級，長興從前次的BBB級，再提升至A級，ESG評級高於行業平均。