東區冠軍賽意外以0比3落後給熱火，綠衫軍生死戰將士用命，團隊狂轟19顆三分球，同時也限制熱火射手群發揮，明星前鋒塔圖（Jayson Tatum）全場繳出33分、11籃板及7助攻，砍進4顆三分球，終場綠軍以116比99搶下一勝，避免系列賽遭到橫掃，同時G5將回到主場進行比賽。

背水一戰的綠衫軍，開賽強勢拉出10比4領先，隨後團隊卻陷入了失誤漩渦，塔圖個人就包辦3次之多，熱火則順勢拉開7分差距，綠衫軍始終執著在三分線出手，但14投僅4中效率不佳，由熱火保持領先到首節結束。

熱火吉米巴特勒（Jimmy Bitler）首節9分，蓋勒馬丁（Caleb Martin）接下進攻主導權，次節他一人轟下11分，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也有雙位數得分進帳，綠衫軍上半場發生8次失誤，熱火透過這些失誤拿下10分，加上綠軍團隊罰球只有9投5中，熱火帶著56比50進入中場休息。

綠衫軍下半場展開反撲，雙探花塔圖、傑倫布朗（Jaylen Brown）帶動團隊攻勢，打出11比0反超比分，史馬特（Marcus Smart）也在這節終於得分，熱火阿德巴約陷入犯規麻煩，禁區失去強大屏障，綠軍一度獲得雙位數領先，最終以9分優勢進入決勝第4節。

綠軍死守三分外線，熱火外線難以打開，射手鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）前三節甚至未能攻下分數。綠衫軍再輸一場即淘汰，熱火則誓言在主場終結系列賽，進入末節兩隊謹慎許多，分別打出4比0攻勢後互喊暫停，綠軍三分雨來的及時，連續兩顆幫助球隊領先17分，熱火在末節剩下6分鐘僅有一次運動戰進球，無法再追回過多落後差距。