世界衛生大會（WHA）進行中，有美、日、英、法等國家支持台灣參與。新北市長侯友宜表示，台灣防疫這3年在世界上是很重要的一個角色，我們積極希望能以觀察員身分參加WHA與WHO世界衛生組織的力量，「世界需要台灣、台灣也需要世界」。

侯友宜說，希望對台灣友善的國家，以及更多的友邦都能夠一起努力，讓台灣起碼能以WHA觀察員加入，讓台灣的醫療衛生的能見度被看見，且能跟世界接軌，讓我們一起成為世界重要衛生組織裡面的一個很重要的角色。