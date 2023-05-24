世界衛生大會（WHA）進行中，有美、日、英、法等國家支持台灣參與。新北市長侯友宜表示，台灣防疫這3年在世界上是很重要的一個角色，我們積極希望能以觀察員身分參加WHA與WHO世界衛生組織的力量，「世界需要台灣、台灣也需要世界」。
侯友宜說，希望對台灣友善的國家，以及更多的友邦都能夠一起努力，讓台灣起碼能以WHA觀察員加入，讓台灣的醫療衛生的能見度被看見，且能跟世界接軌，讓我們一起成為世界重要衛生組織裡面的一個很重要的角色。
世界衛生大會（WHA）進行中，有美、日、英、法等國家支持台灣參與。新北市長侯友宜表示，台灣防疫這3年在世界上是很重要的一個角色，我們積極希望能以觀察員身分參加WHA與WHO世界衛生組織的力量，「世界需要台灣、台灣也需要世界」。
侯友宜說，希望對台灣友善的國家，以及更多的友邦都能夠一起努力，讓台灣起碼能以WHA觀察員加入，讓台灣的醫療衛生的能見度被看見，且能跟世界接軌，讓我們一起成為世界重要衛生組織裡面的一個很重要的角色。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。