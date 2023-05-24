基隆市的和平島地質公園自5月起推出島晝會探索計畫，民眾可以在活動期間，來一趟和平島的深度自然及人文之旅。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

基隆市的和平島地質公園自5月起推出島晝會探索計畫，民眾可以在活動期間，來一趟和平島的深度自然及人文之旅。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

基隆市的和平島地質公園自5月起推出島晝會探索計畫，民眾可以在活動期間，來一趟和平島的深度自然及人文之旅。（北觀處提供／張志康基隆傳真）

有趣的旅程可不一定要花大錢鋪張浪費。基隆市的和平島地質公園最近推出「島晝會 Chill Together」，讓民眾在5月到9月分，期間限定體驗生態永續與海洋保育特色景點的24小時不斷電深度遊程。

和平島地質公園推出的島晝會遊程，強調以自然媒材、在地食物、生態活動並且限定每場的名額，讓遊客在自然環境中，體會人與自然共生的美好真諦。

遊客不僅可以在月光下穿梭於潮間帶，欣賞壯麗的日出，並聆聽秘境深度環境解說。旅程中遊客將探訪和平島獨特的海洋地質和百年人文歷史，深入了解地景保育觀念，並明白保護地質的重要性。

另外，遊客還擁有獨立休息區，並一次享受無邊際海水泳池、奇岩地景、觀星派對、絕美日出、水上遊憩、夢遊秘境夜間探索、淨灘等豐富活動。

和平島地質公園推出的「島晝會 Chill Together」24小時小島探索計畫，也參加交通部觀光局主辦的「觀光亮點獎」生態類活動暨體驗組活動，自即日起開始至6月30日每人每日可投各主題各一票共6票，每週還有抽獎活動，大獎更可獨得$10000旅遊金，投越多中獎機會越大！

每次投票不僅有官方提供的抽獎機會，和平島地質公園更加碼7次島迷專屬大獎抽獎機會，獎品包括「島晝會2023・24小時不斷電」體驗名額（每名價值$4999）、「海洋漫遊2023丨SUP立式划槳體驗」體驗名額及「秘境深度環境解說」體驗名額等，超過10萬大獎等你來抽！