根據中國英國商會，英國企業對於中國市場前景的悲觀情緒達到歷史新高，大多數英國企業對於在中國進行新增投資抱持「觀望態度」。

路透社報導，中國英國商會（British Chambers of Commerce in China）23日公布年度立場文件指出，地緣政治緊張關係與日俱增、全球經濟放緩、自給自足的討論度升高、投資人看法轉變，在在都是中國的商業前景蒙上陰影的重大挑戰。

中國英國商會主席李安（Julian MacCormac）在北京告訴記者：「英國企業願意且想要在中國進行投資…然而，這方面還是存在不確定性，這正是調查結果令我們有些擔憂的部分。」

李安提到：「有70％的企業認為，對中國市場做出這些長期承諾仍為時過早。」

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）、英國石油公司（BP）、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）和殼牌集團（Shell）都是中國英國商會會員。

中國英國商會根據會員去年底的意見做出的調查報告顯示，42％企業對於中國市場展望感到悲觀。中國英國商會指出，這個數字過去向來都是個位數。

隨著中國取消新冠防疫限制措施，4月進行的另一項後續調查顯示，這個數字已下降到8％。

自從去年底中國取消嚴格的新冠防疫限制以來，外人直接投資（FDI）已經顯著放緩，相較於去年同期，今年1到4月以美元計價的FDI減少3.3％。

根據英國國家統計局（National Bureau of Statistics），去年英、中雙邊貿易總額達1400億美元，中國為英國第4大貿易夥伴。

商會呼籲中國當局訂定更清晰明確的新規定實施辦法，特別是在資料安全性和稅務方面，以減少「灰色地帶」。

中國近期突襲搜索外國諮詢顧問公司，李安回答相關提問時表示：「當一些不一定有解釋的事情發生，沒有諮詢業界意見，且不清楚公司運作的界限在哪裡時，就產生了不確定性。」