伊林娛樂旗下藝人温昇豪與王品澔近日為宣傳伊林的「伊林璀璨之星」甄選活動，受邀進棚拍攝本報泰格豪雅（TAG Heuer）腕表時尚專題，戲劇男神温昇豪不忘提攜後輩，分享如何磨練演技，毫不藏私傳授演藝圈的生存法則，讓新世代男神王品澔十分感激。

「伊林璀璨之星」形象大使温昇豪與王品澔佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）腕表，男神雙帥合體，經典傳承。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Etro）

王品澔是時下看好的潛力新星，2019年參加「伊林璀璨之星」甄選拿下男模組冠軍，當時的評審就是温昇豪，可說是對王品澔有知遇之恩的貴人。温昇豪笑說，當年他對王品澔189公分的身高感到驚豔，加上他的言談舉止很有禮貌，態度也很誠懇，具備成為優秀藝人的特質，如今兩人攜手代言「璀璨之星」，更有世代傳承的意義。

「伊林璀璨之星」形象大使温昇豪與王品澔佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）腕表，男神雙帥合體，經典傳承。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Etro）

温昇豪回憶自己是在1999年踏入演藝圈，當時他才大一，是同學幫他報名Men’s Uno模特兒大賽，「比賽前三天我騎機車摔傷，手臂包著紗布走秀，沒想到還能拿最上鏡頭獎！」提起自己出道的意外小插曲，忍不住笑了起來，轉頭問王品澔：「1999年，你在那裡？」得知王品澔正巧是1999年出生，忍不住瞪大眼睛，對於兩人的諸多機緣巧合，露出不可思議的表情。

温昇豪坦承自己原先並沒有明星夢，總覺得拍廣告、走秀只是打工賺零用錢，並沒有當真，大學畢業後曾在電視台當記者主跑財經政治，也主持過旅遊節目。直到2006年，温昇豪在公視《危險心靈》擔綱男主角，演技受到矚目，這也讓温昇豪對演戲有了興趣與信心，決定要把重心放在演藝事業上。

「要紅很容易，但要走得長久，就要靠實力！」温昇豪分享自己24年演藝生涯的生存法則，時下社群網路發達，多的是一夕成名的網紅，但要獲得眾人的認可、演技受到肯定，就得穩紮穩打、充實自己的實力，除了要多接好戲磨演技，還要待人和善，廣結善緣，同時也要養成運動的習慣，好讓自己的身心處於最佳狀態。

這些年來温昇豪的戲劇作品質量俱佳，繼《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《茶金》等叫好又叫座的好戲後，新近登場《親愛壞蛋》、實境節目《神秘五金行》也頗受好評，穩坐戲劇一哥的寶座。而王品澔也將觸角延伸，除了參與《天之驕女》、《全明星運動會》的演出，年底也將推出個人單曲，朝歌壇發展。

温昇豪與王品澔雙帥分別佩戴泰格豪雅Carrera Glassbox藍面計時腕表和Monaco H02自動計時腕表，兩款腕表皆與賽車運動有著深刻的聯結，是陽剛味十足的男神腕表，Carrera Glassbox藍面計時腕表獨特的拱形表鏡，任何角度都不會反光，讀時完美無死角；Monaco H02 自動計時腕表採用獨特的方型表殼，辨識度極高，洋溢青春活力的時尚感。

「伊林璀璨之星」甄選活動即起至7月2日接受報名，請上伊林娛樂官網或https://eelintw.kktix.cc/events/1y0e485。

泰格豪雅Carrera藍面計時腕表橘色漸層飾條特別版，18萬8400元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Monaco Special Edition特別版腕表，DLC類鑽碳塗層鈦金屬，29萬元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Monaco H02自動計時腕表，25萬2400元。（TAG Heuer提供）