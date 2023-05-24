一名男網友表示，近日到好市多只買一台冷氣就到櫃台結帳，卻碰到結帳女店員不斷推銷他升等黑鑽卡，好不容易刷卡結帳後，女店員竟把他的刷卡單據、明細轉手給另一名女主管，讓女主管出面說服，前後耗了20分鐘，讓他抱怨「有被限制人身自由的感覺，這家公司到底給員工的業績壓力有多大？」貼文曝光，意外釣出有相似經驗的網友，也有人建議再遇到類似情況，直接拿起手機報警。

原PO今（24）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，近日專程到內湖店買冷氣，拿到訂購單後就直接到櫃台結帳，心想著很快就可以回家了。沒想到結帳時女店員說以他的消費金額，可升等黑鑽卡賺2%回饋，他一連說了5次「不要」，對方仍不死心拚命推銷，搞得後方待結帳人龍狂翻白眼。

原PO表示，好不容易等女店員替他結帳，卻不肯給他刷卡明細和發票，將其轉手給另一名女主管，女主管接著把原PO帶到一旁，又開始用各種話術說「你這樣少賺800多元，是你的損失」，他不斷拒絕，對方仍握著他的單據不放他走。

原PO忍不住問「升黑鑽卡年費多少？」對方敲電腦鍵盤後說「另外加1600元」，他再度拒絕，對方又說「那升等到年底就好」，他回嗆「我說我不要」，對方才放棄。前後共耗了20分鐘，讓他有碰到詐術的感覺，在網上問「是否像我這樣白髮蒼蒼的老人，容易被盯上？且有被限制人身自由的感覺，好難受好可怕！這家公司到底給員工的業績壓力有多大？」

貼文曝光後，網友也氣憤回說「直接說你要報警」、「我曾也是這樣被騙升級，害我多繳年費，這個跟詐騙集團一樣騙」、「我在北投好市多買電視，也是被2名店員纏住，要我升級」、「你們到底長得多和善？他們才敢這樣盧，我就沒這問題」、「拿起手機報警，強制罪啊！」