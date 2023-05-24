好市多科克蘭冷凍莓果遭爆出含有A肝病毒後引發國人憂心，導致近期A型肝炎疫苗需求增加。食藥署表示，受到好市多事件影響，近期國內A肝疫苗出現缺口，已啟動公開徵求專案進口或製造補足國內需求，最快6月可到貨。

食藥署今召開例行食安記者會，指出上周國內並無新增A肝莓果的陽性案例，因此好市多違規品項仍為科克蘭冷凍綜合莓、冷凍藍莓，以及科克蘭冷凍草莓共3項。

截至目前，好市多各分店共完成5萬6065.97公斤莓果回收，其中包含科克蘭冷凍綜合莓2萬5750.19公斤、科克蘭冷凍草莓2751.97公斤、科克蘭冷凍藍莓2萬7563.81公斤。

食藥署副署長林金富指出，自今年5月1日擴大後市場抽驗以來，共抽驗77件相關產品，僅有1件陽性、62件陰性，另有14件抽驗中。至於上周未驗出新增案例是否代表事件告一段落？他則說由於第一時間要求所有產品下架，加上邊境已全面把關，相信市面上已沒有任何A肝莓果產品，民眾可放心。

受到好市多有多款A肝莓果產品影響，本周國內A肝疫苗也出現短缺。食藥署副署長陳惠芳表示，自4月29日以來國內A肝疫苗的需求倍增，從原先的單月1千支增加到2400支，因此急需以專案進口、製造的方式補足庫存。

陳惠芳說，目前短缺的不活化A肝疫苗皆為自費品項，公費小兒A肝疫苗的供應皆正常，估計最快6月就會有新廠商能補上2000支的缺口。

陳惠芳坦言，A肝疫苗需求增加，主要是因近期國內爆發A肝莓果事件，加上疾管署先前曾建議慢性肝病、肝炎、免疫低下等族群如有誤食A肝莓果，可在最後一次食用日後兩周內自費接種，導致需求量上升。

針對好市多A肝莓果事件檢討報告，林金富表示，該公司必須在5月31日前繳交，且要針對究竟在哪個環節受汙染清楚說明，以釐清本次事件疑慮，如未能繳交讓人信服的內容，可依據食安法不再受理查驗申報。