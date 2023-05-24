民眾黨主席、總統參選人柯文哲24日上午到崑山科技大學參訪及演講，被問到苗栗縣長鍾東錦讚他有情有義，會盡力幫忙募集部分選舉經費，柯文哲回應，不要隨便把人貼標籤、當壞人，他當初跟鍾分享台北市政府e化成果，重點是鼓勵每個人向善、往好的方向進步。

鍾東錦昨天透過臉書表示，2022縣長大選時，他前往台北市政府，學習如何打造苗栗成為一座智慧城市，在全台綠媒對他展開圍剿的時候，只有柯文哲牽著他的手，昂首闊步走進大數據中心。他說，自己支持藍營提名的人選，但也表明如果柯文哲參選，會盡力為他募集部分選舉經費，「政治立場雖不能共存，但人情義理卻可以兩全」。

民眾黨主席柯文哲今天參訪崑山科技大學，欣賞學生走秀表演。（曹婷婷攝）

柯文哲今上午到崑山科大參訪時尚藝廊與國際咖啡認證中心，欣賞模特兒團隊專業走秀與學生烹煮咖啡，隨後展開1小時演講與開放學生提問。

柯文哲參訪前接受媒體聯訪時回應鍾東錦「有情有義」說，他說，希望每個人變好，他當時思慮很簡單，因台北市e化做出相當成績，他卸任時，台北市政府公文99.7％是電子公文，只剩下政風處密件跟人事是紙本，其他都ｅ化，他動機很簡單，希望能讓其他縣市可以學習。

柯文哲也說，當時每個人都跟他說幹嘛跟黑道掛勾，他單純覺得，為什麼要把人貼標籤、當壞人，那都是30年前做的事了，如果這樣的話，那這個社會乾脆不要有更生人協會，重點是要鼓勵每個人向善、往好的方向進步，所以，他當時抱持這個態度，樂意跟鍾東錦談政府e化的問題。