長安醫院眼科醫師彭書昱提醒，定期進行眼科檢查，才能好好保護靈魂之窗。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

長安醫院日前受邀到社區活動中心舉辦健康講座，其中一場「醫師教你顧目睭」活動，一名獨居70歲陳先生到場聽講，當場向主講醫師：長安醫院眼科醫師彭書昱詢問自己眼疾，經安排到院就醫，檢查後竟發現陳先生的左眼罹患眼中風，並造成黃斑部嚴重水腫，幸好，透過注射眼球內藥物治療，黃斑部消腫了，視力也進步很多。

陳先生常常覺得眼睛不舒服、視力模糊，但因子女皆在外地工作，獨自住在近郊山區，他以為只是老花眼的問題，再加上獨自生活，因此不太想去醫院。三月底社區舉辦視力講座，他抱持好奇去參加，沒想到此舉竟然拯救了他的視力。陳先生感謝長安醫院同仁的熱心協助，使他順利就醫，經過詳細地檢查，他也了解到眼病的嚴重性。

彭書昱表示，如同腦中風是腦血管阻塞，眼中風就是視網膜血管發生阻塞，通常發病前毫無症狀，發生時則急性、無痛性的視力模糊或視野缺損，嚴重者可能會造成失明，如同不定時炸彈。眼中風其實並不少見，其發生率僅次於糖尿病視網膜病變，一般好發年齡為50歲以上中老年人，尤其是患有青光眼、高血壓、高血脂、糖尿病的人及嗜飲酒、抽菸的人更要特別注意。

此外，眼中風也往往是腦中風的前兆，由於眼中風的風險因子跟血管健康有關，因此當眼睛的血管發生阻塞，代表大腦也可能發生阻塞。所以一旦出現眼中風，須更加關注自身的健康狀況，以避免未來發生更嚴重的腦中風。

彭書昱提醒，如果發生急性、無痛性的視力模糊，應立即就醫接受眼科醫師的檢查，以便及早獲得適當的治療。然而，一旦發生眼中風，視力往往會受到不可逆的損害。因此，最重要的是消除危險因子，並定期進行眼科檢查，才能好好保護靈魂之窗。