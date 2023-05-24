新竹市環保局將於6月1日起至11月30日在全市3處公有市場，辦理「迺菜市自備袋，月月抽買菜金」活動。（陳育賢攝）

為促進垃圾減量，同時減少地球負擔，新竹市環保局將於6月1日起至11月30日在全市3處公有市場，辦理「迺菜市自備袋，月月抽買菜金」活動，民眾只要自備購物袋或容器，於攤位掃QR碼，即可參加抽獎，每處市場每月將抽出3人，贈送買菜金500元。

市長高虹安表示，現今永續發展已成為國際趨勢，為落實節能減碳、響應減塑愛地球，竹市府推出接地氣的環保活動，6月1日起民眾消費時自備購物袋或容器，即可參加500買菜金的抽獎活動，不僅將自備購物袋觀念導入傳統市場、深入民眾日常，更能讓民眾自發響應自備購物袋的環保好習慣，落實參與及資源循環愛地球的環保初衷，共同邁向宜居永續城市。

環保局長江盛任表示，此次結合關東、士林以及南寮等3處公有市場辦理減塑活動，確保塑膠購物袋使用量減到最低，共推出2項具體行動。包括改變消費與供給模式，針對消費者提出「自備袋（容器）抽買菜金」的誘因，養成自備購物袋習慣，並提升攤商的環保意識，宣導攤商不主動提供塑膠袋給消費者、落實塑膠袋減量。

另於市場入口處放置「免費循環購物袋箱」，除環保局提供的可循環利用二手購物袋之外，也鼓勵民眾捐出堪用的購物袋供消費者再利用，物盡其用之餘也能發揮最大功效。

環保局指出，民眾於活動期間，至3處公有市場消費時自備購物袋或容器，即可於消費攤位掃描QR碼登錄手機號碼，每1門號每天每攤位限掃1次，自備越多，中獎機會越大。

活動採電腦抽獎方式，獎項為500元電子商品卡，每處市場每月抽出3名減量高手，抽獎日期分別為7月3日、8月1日、9月1日、10月2日、11月1日及12月1日，並於3個工作天內公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網。