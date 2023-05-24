台北市長蔣萬安24日出席「市長與里長有約」會議內湖區場次，對於內湖交通問題，他表示，里長提出建議如港墘橋、社宅興建、潭美國小增班及擋土牆美化等，針對港橋也有和交通局了解，工程上有困難需要克服，會積極了解、整體評估。

蔣萬安指出，內湖區里長有許多提案，包含解決內湖交通的港墘橋、社宅興建、潭美國小增班和擋土牆美化等，每個案子都仔細看過，也有和各局處討論，會中將聆聽里長意見、聽取反應，積極研議解決地方需求。

台北市長蔣萬安表示，港墘橋確實有施工上需要克服的困難，會積極了解、整體評估。（劉彥宜攝）

媒體追問，是否會重啟評估港墘橋？蔣萬安回覆，2021年曾做港墘橋的可行性評估，日前也特別向交通局了解，港墘橋確實有施工上需要克服的困難，會積極了解、整體評估，最重要的目標是希望解決里長關心的內湖交通問題，也因此在一上任後，就積極到現場進行會勘、實地了解，里長意見很重要，都會納入參考。

而民進黨台北市議員何孟樺指出，環山路一到三段人行道有147個障礙物，平均每170公尺就會遇到阻礙。蔣萬安說，過去累積許多對於北市交通或行人安全整體環境的許多問題，所以一上任就成立行人交通友善計畫，擬定4大主軸、10個計畫以及34項工作項目，確保路口安全、整體行人環境改善及人本交通的工程計劃。

蔣萬安說，會依照目前規劃，協調各局處甚至中央一起努力，洗刷行人地獄惡名，提升整體台北市行人環境。

另，台北市人口已回升至250萬人，傳出第三位副市長熱門人選包含國民黨台北市議員秦慧珠、王欣儀，但若她們擔任副市長，恐讓議會少1席。蔣萬安說明，第三位副市長還在整體評估和考量階段，目前對於相關細節還有法制面作業，會和內政部溝通，預計5月底發文中央，相關程序都在進行，只要確定就會和外界報告。