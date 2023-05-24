國民黨高市左楠區立委提名一波三折，今天公布民調結果，由高市議員李眉蓁勝出，但由於民調結果僅差小數點，有參選人提出異議，因此徵召先喊卡。高市黨部回應，對於民調結果有爭議，3日內可提出書面申訴，黨部會做妥適安排和後續動作，何時會有結果則「未有期限」。

高市議員陳麗珍則表示，現在結果還沒定調，民調數字很近，還有幾通電話要釐清，但也呼籲，最後大家都要支持黨提名的人。（柯宗緯攝）

這次左楠區立委提名採徵召，參考內參式民調，而原本5搶1，但日前出現戲劇性轉折，前立委張顯耀、中央委員孫健萍2人提早「出局」後，只剩高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍3姝爭霸，國民黨今公布民調結果由李眉蓁勝出，但民調結果爆出爭議，因此徵召時程確定延期。

國民黨高市黨部副主委林錦城回應，3個人差距不是很大，尤其第一名和第二名差距更小，差0點多。（柯宗緯攝）

國民黨高市黨部副主委林錦城回應，3個人差距不是很大，尤其第一名和第二名差距更小，差0點多，如果對民調公布結果有所不滿的話，機制就是3日內提出書面申訴，黨部會做妥適安排和後續動作。至於何時回覆？要看整個申訴內容後再公布，因此沒有期限，牽涉到整體民調數據及各方觀點看法等。

國民黨高市左楠區立委提名一波三折，今天公布民調結果，由高市議員李眉蓁勝出，但由於民調結果僅差小數點，有參選人提出異議，因此徵召時程先喊卡。（柯宗緯翻攝）

對此，李眉蓁回應，尊重黨的決定，看結果如何。至於會不會擔心之後整合問題？她強調，這是君子之爭，若有疑慮待釐清後，相信還是會整合，她希望黨訂出遊戲規則，就照遊戲規則，總是會有輸贏，希望大家團結，她也會努力。

高市議員陳玫娟表示，現在已有提出異議，所以先討論結果再說吧！因為差距太小了，她先不發表評論，等結果出來再說。（柯宗緯攝）

陳玫娟表示，現在已有提出異議，所以先討論結果再說吧！因為差距太小了，她先不發表評論，等結果出來再說。陳麗珍則表示，現在結果還沒定調，民調數字很近，還有幾通電話要釐清，但也呼籲，最後大家都要支持黨提名的人。