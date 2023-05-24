南韓影帝劉亞仁今年2月初遭爆使用藥物異丙酚（俗稱牛奶針），後續再揭露他亦有使用大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦（zolpidem）等毒品，近日又爆出劉亞仁疑似幫助吸毒共犯逃亡海外，今（24）日他三度出庭應訊，面對現場媒體提問，他也首度開口「承認大部分的嫌疑」，而此次開庭將會決定劉亞仁是否會遭到羈押。

根據韓國媒體綜合報導，劉亞仁在16日接受警方傳喚時，他僅坦承吸食大麻，至於其他藥物他都稱是為了治療；沒多久後，警方發現劉亞仁疑似試圖讓共犯逃往國外時被警方抓獲，因此警方在 22日以違反《禁毒法》為由對劉亞仁及作家A先生發出逮捕令，並認為他們有銷毀證物的風險，警方發言人透露「考慮到他（劉亞仁）在接受調查時否認了犯罪事實，以及毒品種類、吸食數量比調查初期多出許多，以及有共犯等因素，判斷有必要將其拘捕」。

然而，原定今（24）日上午11點（台灣時間10點）將出庭應訊的劉亞仁，提早30分鐘抵達現場，面對大批媒體時他面色相當凝重，而當他被問到是否認罪時，他也首度鬆口「承認大部分的嫌疑」，但問及「是否有幫助共犯（指崔男）逃亡？」他則否認「從來沒有試圖幫助逃跑」。

事實上，劉亞仁因出眾外貌及精湛的演技，深受南韓劇迷喜愛，且他在29歲時曾獲得第36屆青龍獎最佳男演員的殊榮，為該獎項史上第二年輕的得獎者，此外，他更在2021年拿下青龍獎與百想藝術大賞雙影帝，不料今年卻爆出吸毒醜聞，重創演藝事業。

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