美國高盛公司的分析師在一份研究報告中說，中國出現創記錄的青年人高失業率，部分原因是專業和就業機會的「錯配」或「不匹配」。

美國之音引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）23日報導指出，分析人士表示，在職業學校學習教育和體育的大陸畢業生，2021年與2018年相比激增了20％，但是教育行業的就業需求在同一時期嚴重減弱。

北京當局2021年嚴厲監管課外教育領域，同時，對阿里巴巴等網路科技公司和房地產開放商也進行監管整肅。高盛的研究報告說，這類整肅很可能造成資訊技術、教育和房地產行業的勞動力需求減弱，而這些行業卻往往聘僱更多的青年人。

從2018到2021年期間，畢業生人數增幅最大的專業之一就是資訊技術領域。但同時，設備製造業對就業需求的增長最高，但這個專業的應屆畢業生人數卻沒有什麼增長。

報告說，由於青年人選擇在其他領域謀職，中國的工廠面臨工人短缺。這種專業和就業需求錯配的情況又正逢中國經濟整體增長繼續低迷，即便大陸去年12月初取消了嚴厲的新冠病毒疫情封控政策。

高盛的分析師警告，未來幾年青年失業率可能居高不下。他們估計，與疫情之前相比，中國16至24歲的失業人口增加了約300萬。

報告還表示，對未來收入的不確定感也令零售業持續低迷，而青年人的消費佔總體的將近20％。

報導援引一位作者的話說，一個就業領域是擴大服務業。服務業佔中國就業機會的一半以下，遠低於日本和美國大約80％的水準。這位作者說，比起中國的人口老齡化，他更擔心失業，那些無法安置的勞動力。

而隨著大約1200萬大學畢業生今年夏季畢業後進入勞動力市場，中國青年人創紀錄的高失業率未來數月將進一步惡化。