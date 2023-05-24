謝鋒已抵達美國履新駐美大使。美國駐華大使伯恩斯今日也在其推特發文稱：「我為新任中國駐美大使謝峰舉行了餞行晚宴。包括這次晚宴，過去一年兩個月中，我們兩人為中美關系當中的諸多挑戰會面了23次。我很期待在他履新之後繼續和他一起工作。」

My farewell dinner with Xie Feng, the new PRC Ambassador to the U.S.—our 23rd meeting in 14 months—as we manage the ever-challenging U.S.-China relationship. I look forward to working with him in his new role. pic.twitter.com/f12CFkQYdW — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) May 24, 2023