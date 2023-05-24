謝鋒抵達美國 美駐華大使PO文：為新任陸駐美大使舉行餞行晚宴 12:272023/05/24 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新任中國大陸駐美國大使謝鋒。（大陸駐美國大使館） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謝鋒已抵達美國履新駐美大使。美國駐華大使伯恩斯今日也在其推特發文稱：「我為新任中國駐美大使謝峰舉行了餞行晚宴。包括這次晚宴，過去一年兩個月中，我們兩人為中美關系當中的諸多挑戰會面了23次。我很期待在他履新之後繼續和他一起工作。」 My farewell dinner with Xie Feng, the new PRC Ambassador to the U.S.—our 23rd meeting in 14 months—as we manage the ever-challenging U.S.-China relationship. I look forward to working with him in his new role. pic.twitter.com/f12CFkQYdW— Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) May 24, 2023 #晚宴 #美國駐華大使 #中國駐美大使 #謝鋒 #餞行 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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