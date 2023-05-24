台灣時尚網紅莫莉日前爆發國際爭議，在首爾參加活動時強行抓住南韓女藝人IU的手，遭到台、韓網友撻伐，即便3度道歉後，還是留不住部分粉絲，IG追蹤數暴跌1.8萬，連過去在節目自爆「帶頭霸凌」的黑歷史都被翻出。

莫莉過去是節目《大學生了沒》的班底，2010年她以「壞女孩婷婷」的名稱亮相，笑笑地表示：「小孩就是插隊，然後我就抓了一把沙，然後往他（指小孩）頭上砸下去！」不僅如此，莫莉再自爆小學曾涉嫌校園霸凌，面帶笑容地說：「我小學的時候就是那種，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公X他！」

此話一出，不只主持人陶晶瑩趕緊緩頰：「這後面半段就有一點恐怖了！」節目後製單位也留下「不良示範，請勿模仿」的警語，藉此提醒觀眾這是不好的行為。

事隔13年，莫莉因發生硬牽IU的爭議，這段影片再度被找出，轉發至論壇Dcard後，受到很多網友的注意，紛紛砲轟：「帶頭公X他人、拿沙子砸人，這種行為真的母湯，居然還可以嬉皮笑臉在節目上說出來…」、「主持人還幫她緩頰，她還不自知，有夠噁心」、「好過分，完全不好笑」、「公眾人物會帶給青少年仿效效益，希望莫莉為自己無論是過去在學校或在職場種種霸凌別人的行為負責、道歉」。

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