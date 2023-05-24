近年屏東車城鄉四重溪休閒農業區積極推廣在地溫泉米，為此，第2屆「溫泉米的故鄉－稻町來呷飯」將於27日在四重溪可以居民宿登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏東車城鄉四重溪休閒農業區積極推廣在地溫泉米，為此，第2屆「溫泉米的故鄉－稻町來呷飯」將於27日在四重溪可以居民宿登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏東車城鄉四重溪休閒農業區積極推廣在地溫泉米，為此，第2屆「溫泉米的故鄉－稻町來呷飯」將於27日在四重溪可以居民宿登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏東車城鄉四重溪休閒農業區積極推廣在地溫泉米，為此，第2屆「溫泉米的故鄉－稻町來呷飯」將於27日在四重溪可以居民宿登場，且有別於首屆，今年特別增加市集與體驗活動，讓遊客在非溫泉季時到四重溪，也能玩得盡興、吃得滿意、買得開心。

四重溪休閒農業區理事長林桂芬指出，第2屆「溫泉米的故鄉－稻町來呷飯」特別推出核心農事體驗，也就是「稻町來割稻 」，為此，特別邀請在地農事達人，帶領大家體驗傳統割稻、打穀，現場還有各式復古農具供遊客打卡拍照，此外，還邀請恆春半島手作達人，準備多項DIY手作體驗，教大家利用垂手可得的果實種子製成精緻小吊飾，還可學習生態植物小常識。

至於「稻町來呷飯」，林桂芬說，今年隆重邀請恆春半島最有名的辦桌總舖師阿香師來掌廚，阿香師堅決使用在地食材做出最地方的特色料理，活動當天將以辦桌形式呈現給各位嘉賓，傳統菜餚新創的展現，在新舊融合的同時，又不失記憶中的美好味道。

此外，活動當天還有「稻町來逛市」，林桂芬說，該市集有四重溪好物大集合，當天菜餚中出現的食材，都是經過四重溪休閒農業區精選，吃得喜歡的，都可以在活動市集現場帶回家。

縣府農業處表示，四重溪休閒農業區是屏東縣第3個經農委會公告劃定的休閒農業區，位置得天獨厚，鄰近墾丁國家公園，區內具備不同型態產業、文化及景觀資源，讓遊客在四重溪溫泉季活動以外期間，能有更多不同農業旅遊體驗，滿足多樣化的遊客需求，帶動區域經濟永續發展。