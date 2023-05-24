中國當局以國安為由封殺美光記憶體晶片，成為科技業的震撼彈。紐約時報撰文分析指出，該禁令讓人一窺北京的新策略，即在美國及其盟友之間製造裂痕，藉此挑撥離間。

報導指出，中國封殺美光顯示了中國相對於美國的優勢：其可以快速宣布並實施絕對禁令。此外，藉由封殺美光，中國在晶片業開闢可以由中國晶片製造商填補的空間，還可能在美國及其盟友之間製造裂痕，因為盟友的半導體公司若介入並接手美光可能失去的業務，這些公司將獲得數十億美元的銷售額。

報導認為，中國專門針對美光打擊記憶體晶片，這是中國與美國的晶片競爭中，為數不多存在立足之地的行業之一。

美國的盟友南韓未來將如何應對引發關注，報導預估南韓半導體公司從美光禁令中受益最多，尤其是三星和SK海力士，將獲得美光的客戶。數據顯示，美光2022年在中國的銷售額高達33億美元（折合新台幣約1020億元）。

中國政府顧問項立剛說：「南韓憑什麼非要看美國的臉色，我覺得南韓沒有這個義務，讓自己的利益也被損害。」