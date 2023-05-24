CITIZEN推出春夏新款女表，以日式美學「花鳥風月」為主題，藉由身歷其境大自然之美，感悟更好的自己，三款機械女表透過表盤細節描繪「花鳥風月」的詩意情景，5點鐘方向鏤空視窗設計，以優美線條刻畫如新月般的景緻，附贈限定插畫卡，將自然美景「花、鳥、風、月」寓意融入其中。售價1萬4800元至1萬6800元。