國民黨立委賴士葆透過臉書質疑，外交部長吳釗燮證實台美之間有溝通核保護傘議題是「類戰爭論」，是販售戰爭恐懼與大內宣；對此，外交部晚間鄭重澄清稱，賴士葆是扭曲吳釗燮發言原意。對此，賴士葆今再批評，「吳釗燮騙國人不知道，拋出這個議題，還說有溝通內容不能說，那不是故弄玄虛嗎？」

吳釗燮日前在立法院外交及國防委員會答詢時證實，美方正在與台灣溝通是否納入核保護傘，但討論內容不適合公開說明；對此，賴士葆認為，吳釗燮是在故弄玄虛，他說，何其榮幸，可以引起外交部這麼義正嚴詞反駁他。

賴士葆表示，蔡英文總統才說，政治人物不要為了選舉製造戰爭恐懼感，她沒有特別針對在野黨或執政黨，結果吳釗燮就在她講完第二天大放厥詞，說美國要把台灣列入「核子保護傘」的國家內，當然沒有確定。

賴士葆提醒，不要忘了韓國跟美國都有軍事同門，要列入核子保護傘要有同門關係，吳釗燮騙國人不知道，拋出這個議題，還說有溝通，內容不能說，那不是故弄玄虛嗎？結果他就跳腳，這東西太誇張。

賴士葆批評，吳釗燮動不動逮住機會，把自己好像在跳檔，變成國防部長，他明明是外交部長，開始戰爭恐懼論，有冤枉他嗎？都是根據他說的提出在野立委該監督的工作。