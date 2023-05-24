一名工程師前年在台中搭乘BRT公車時，對女乘客A產生好感，便與A女在硐站下車後尾隨對方回家，在門口時要求對方讓他看正面，還作勢拉下A女口罩，嚇得A女報警處理。台中地院審結，依強制未遂罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。緩刑2年。可上訴。

判決書指出，工程師2021年11月22日下午搭乘BRT公車時，對女乘客A產生好感，便尾隨A女在同站下車，跟著對方回家，在A女準備進入住處時上前攀談，向A女表示想看A女的正面，還動手拉扯A女的手部及口罩，因A女後退而未成功取下口罩，經A女向友人求救後，工程師才離開現場。

台中地院審理時，工程生坦承犯罪，法官考量工程師為了追求A女，未能尊重A女的意願，逕自闖入A女家中，以強制方式強迫A女做出非義務的行為未遂，造成A女身心傷害，實在不可取，但酌情其認罪，與A女達成和解，A女也願意原諒工程師等情狀，依強制未遂罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，另需於判決確定1年內，向公庫支付5萬元。可上訴。