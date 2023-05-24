由高雄市政府農業局主辦，每月第四個周末登場的「神農市集」，5/27~5/28又將在凹子底森林公園擺攤囉!此次市集集結全高雄區域優質小農與中南部地區優選農園共同展售，數量高達近百攤位，創下新高。現場也將舉辦百味料理秀以及食農教育推廣活動，讓神農市集增添豐富趣味!

「神農市集」集結全高雄區域優質小農與中南部地區優選農園共同展售，是選購時令鮮果的好地方。(高雄市農業局提供)

市集中眾所期待的「神農百味料理秀」邀請到義大皇家酒店的黃仲祥主廚，使用當令水果料理，大樹區的荔枝和旗山香蕉製作清爽消暑冰沙和酥脆口感的創意香蕉菜品；同時「食農教育推廣活動」邀請到志斌豆瓣醬故事館導覽講師，親自教授有別於傳統風味的鳳梨豆瓣醬，使用大樹區鳳梨和非基因改造黃豆手工釀造，讓民眾體驗DIY手作的樂趣也可以把美味的鳳梨豆瓣醬帶回家，歡迎大家一起參與活動了解食物的來源、烹飪技巧、產地文化等新知，讓大家在家中也能輕鬆料理出一道美味佳餚！

匯集百攤優質在地小農與中南部地區優選農園共同展售，還有多組街頭藝人互動演出以及免費試吃活動(高雄市農業局提供)

高雄市政府農業局表示透過神農市集的活動推廣至今，已逐漸成為南台灣指標性市集，通過層層把關的三章一Q認證，提倡品質保證並具地方特色和文化價值，這些農特產品代表高雄的農業發展和文化傳承，也是高雄市民驕傲的飲食資源，鼓勵民眾繼續支持在地農特產品，也歡迎外地民眾及外國遊客一同參與神農市集，而未來持續支持且提供資源加強農業發展以及提升農業生產技術與品質，一步步走向國際市場！

神農市集已逐漸成為南台灣指標性市集，提倡品質保證並具地方特色和文化價值。(高雄市農業局提供)

神農市集於每月第四個禮拜六、日下午三點到九點在凹子底森林公園舉辦，匯集百攤優質在地小農與中南部地區優選農園共同展售，展售期間規劃多組不同風格的街頭藝人互動演出以及免費農特產品試吃活動，盡情享受吃、喝、玩、樂。民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車：紅 32 路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往，可以免去塞車及找尋停車位之苦，輕鬆地享受愉快的周末午後時光。