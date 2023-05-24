森崴能源總經理胡惠森表示，今年營運一定會優於去年，台電二期離岸風電統包工程標案，其營收會陸續在業績上顯現。森崴能源也向海外洽談離岸風電的商機，包括新加坡、印度和澳洲等地。

展望今年，森崴能源表示，司持續投資再生能源電廠，包括風力發電、地熱發電、水力發電、生質能等，以利發展綠能經濟循環生態鏈，同時投入節能服務、儲能服務、機電工程及電廠維運等業務及擴大再生能源交易平台綠電自由買賣的能量，建立液化天然氣供應營運業務，將引進集裝箱設備做為移動式供氣示範站，並開發 ESG 相關產業業務，打造資源循環的生態鏈，永續台灣發展，以提供客戶更優質、有效率及全面化之服務，並創造出公司最佳經營績效，為股東謀取最大利潤。

森崴能源業務以工程業務、電廠投資及能源服務為主，因再生能源之產業成長趨勢不變，且在積極擴展新客戶及開發再生能源下，預計各項業務將達穩定成長之趨勢。

目前森崴能源旗下子公司包括：欣鑫天然氣、九威電力、浚(吉吉)、富威電力及富崴能源。