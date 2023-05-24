2023法國網球公開賽會外賽進行中，本屆台灣有4名好手參賽，不過在女單葛藍橋安娜，以及兩位男單吳東霖、許育修相繼飲恨後，剩曾俊欣持續奮戰，台北時間24日晚上要在會外賽第二輪奮戰。

目前男單世界排名第182，是台灣男單選手世界排名最高的吳東霖，法網會外賽第一輪面對世界第165的巴西選手艾弗斯（Felipe Meligeni Alves），整場比賽僅破發對手一次而拿下一局，其他自己的發球局未能保發，僅51分鐘吳東霖便以1比6、0比6出局。

世界排名第186的許育修，法網男單會外賽首輪則和世界第187名的美國選手德阿波蘭（Nicolas Moreno De Alboran）大戰三盤、超過兩小時，許育修1比6、6比3、1比6敗下陣來，未能繼續前進。

世界排名第215的曾俊欣，預計台北時間24晚間6點半以後與世界排名第670的法國地主選手普伊爾（Lucas Pouille）對壘，是雙方首度交手。