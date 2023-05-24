達德能源24日宣布在台灣建置完成第200座陸域風機，位於雲林縣麥寮鄉創維風場，創單一公司風機最多新里程，使用目前國內最大容量的4.2MW機組，該風場共有13支風力發電機組，包含9支3.6MW與4支4.2MW機組，總裝置容量49.2MW，每年可為台灣提供約2萬6790戶的家庭潔淨能源，對於區域供電的穩定有相當大助益。

達德能源表示，此次機組從台中港的裝卸、港口至施工現場的運輸，以及風機吊裝等整體安裝過程，都是由達德在台團隊執行，展示團隊的持續進步，並逐步讓風力發電產業在地化，對台灣風力發電的未來發展意義重大。

達德能源說，公司在台灣已建置超過480MW陸域風電、19MWp太陽光電，成績亮眼，同時以聯合國SDGs17項指標中的第7項「可負擔的潔淨能源」、第13項「氣候行動」為己任，成立「達德能源環境教育中心」，推廣風能教育並與社區連結。

達德能源提到，雲林沿海地區東北季風強勁，「風頭水尾」造成民眾生活不便，但公司看到風能蘊含的巨大潛力，選擇與民眾共同打拚，串聯本土與國際資源，希望帶動周邊社區發展，成為「風生水起」的繁榮地區。

達德能源董事長曾葳葳指出，感謝許多地方人士的溝通與鼓勵，以及政府一步一腳印，逐漸建立能源開發的相關法令制度，因為有來自多方的支持，達德才有可能達成陸域風電市占率超過50％，且綜合風電、光電能供應約26萬6761戶家庭用電量的成績，未來將持續推動風光電能建置，供應台灣更多安全且潔淨的綠電。