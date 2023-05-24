苗栗縣1名梁姓雞農24日駕駛小貨車自頭份市載運碎米回家，在行經台1己、台1線路口時，因急速左轉導致車上碎米洩漏在尖山大橋頭前車道上，梁某一度查覺停車，竟未下車清理直接開走，2個多小時後，1名劉姓機車騎士行經該處輾過碎米堆當場滑倒慘摔，幸好只有部分擦傷，無生命危險，其間2個多小時竟都沒有一個路人報案，警方獲報已找到梁某，先行開單告發，傷害部分將由劉某視情況決定是否提告。

這名梁姓雞農是在24日上午10時45分左右，駕駛一部小貨車自頭份市載運碎米回家餵雞，結果小貨車在行經台1己線、台1線路口時急速左轉，後車廂所載運的碎米袋口未綁好，竟沿路撒落車道上，形成一道弧狀米堆。梁某從照後鏡發現碎米散落車道，一度停車查看，卻未下車清理掃除碎米，就直接開走。

頭份市雞農載運碎米散落台1線幹道害機車騎士慘摔。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

至下午13時20分，1名劉姓機騎士由台1己線左轉台1線，車輪輾過碎米堆打滑，當場慘摔，此時，才有路人見狀協助打電話報警前來處理，中間2個多小時，來往的人車不計其數，竟然沒人協助報案清理。

劉某慘摔幸好只有4肢受到擦傷，尚無生命危險，轄區頭份警分局到場處理，經調閱路口監視器，找到梁姓民眾了解過程，梁某竟辯解認為散落的碎米數量不多，應該很快就被來往車輛輾掃乾淨，才未下車清掃，不料卻釀成事故，警方經對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，警方並針對小貨車違規部分依道路管理處罰條例第30條相關規定製單告發，頭份警分局並呼籲民眾使用車輛載運貨物時，應先檢查貨物有無裝載牢固，以免在車輛行進間掉落，影響自身及他人行車安全。