許多人都希望表白時能有好結果，但有些人被拒絕後會選擇放棄，而有的人選擇一而再再而三地繼續追求，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、摩羯座、雙子座即使被拒絕後，依舊不會輕易放棄，認為只要沒把話說死，都還有反轉的餘地，便會繼續努力來打動對方。

▍金牛座

金牛座思想呆板固執，不懂得變通，在愛情也是如此，即使告白失敗後，依舊相信還有機會，只要對方沒死會、沒把話說死，就不信感動不了對方。

▍摩羯座

摩羯座隨時都有接受挫折的心理準備，他們在感情上非常遲鈍，被發好人卡後，會認為只是個考驗，那些拒絕的理由都還有反轉的餘地，只要努力，對方肯定會被自己的毅力所感動。

▍雙子座

當雙子座有所追求時，會收起平時漫無目的的樣子，一本正經地告白，而且準備充足。如果告白失敗後，雙子座會認為是自己還不夠努力，需要再多一些相處時間，相信自己的好，一定會被對方接受。