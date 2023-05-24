香港女星林芊妤，擁有亮眼外型和火辣身材，被網友封為「港版瑤瑤」，不時在社群網站分享日常生活的她，擁有破百萬粉絲追蹤，近來曬出到水上樂園玩的清涼養眼照，只見她身穿比基尼露出傲人魔鬼身材，讓所有人全看傻了眼。

林芊妤日前造訪澳門新濠影滙水上樂園，PO出全家人玩水上遊樂設施的影片，只見所有人對著鏡頭露出開心模樣，可以說是玩得不樂乎，接著不忘曬出一系列自己的養眼照，只見她身穿水藍色比基尼，除了展現零贅肉的結實腹肌，一對渾圓傲人上圍幾乎要炸出泳衣，此外，她轉身背對鏡頭露出白皙美背，外加一顆蜜桃翹臀，讓網友眼睛狂吃冰淇淋。

對此，網友紛紛留言：「泳衣好美呀，身材更是好到沒話說」、「第一張好像是健美小姐」、「身材也太好了，想跟您討教學習瑜珈秘訣」、「200分fit body」、「辣媽!身材好到讓人看得目不轉睛」，而這系列照片短短時間就吸引3萬多人按讚朝聖，足以見得她的超高人氣。

林芊妤去年底被網紅點名加入富商飯局陪吃行列，讓她氣到在IG限動發千字文反駁，強調婚後不僅把重心放在家庭，還要兼顧事業，卻被有心人抹黑導致努力全數歸零，讓她忍不住反嗆：「原來人只要有張嘴就說什麼都可以，這樣一句話就抺來我這麼多年的努力」，更撂下狠話詛咒對方早晚會有報應。