我國防部月初證實，向美採購、原定今年第四季交貨的第一批新F-16V戰機延遲交付，主因在於與新冠疫情相關的供應鏈中斷，不過美媒報導，戰機延宕交付的主因不只是新冠，美國空軍表示，主要在於面臨「複雜的開發挑戰」。

美媒23日報導，美國空軍指出，售台新一批F-16V戰機延遲交付，主要在於面臨「複雜的開發挑戰」，美國政府、台灣及洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）正在積極地減緩延宕，「我們致力於盡可能找到解決方式，盡快將這些功能齊全的戰機交付給我們的夥伴。」

美國2019年批准售我由洛克希德馬丁製造、價值80億美元的F-16戰機，包括66架新F-16V戰機，國防部長邱國正4日表示，第一批新F-16V戰機原定第四季交付，但礙於與疫情相關的供應鏈中斷，交付日期已延至2024年第三季。邱國正當時表示，已要求美方彌補，將零組件優先交付台灣，希望美方能如期在2026年前交付全部訂單。

美國空軍表示，當被告知技術問題後，高階國務院、五角大廈官員已立即聯繫洛克希德馬丁，並前往位在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）的基地，直接與洛克希德馬丁高層會面，討論技術問題。

針對報導，洛克希德馬丁發言人魯茲（Liz Lutz）表示，洛克希德馬丁正密切與美國政府合作，應對支持美國安全目標面臨的挑戰。

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