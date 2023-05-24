友善餐廳建置無障礙坡道提供友善出入口。(屏縣府提供)

屏東縣政府為營造進步城市，結合平安基金會公私協力合作「屏東友善餐廳」計畫，透過培訓特派員實際到各家餐廳，進行訪查和無障礙意識宣導的執行方式，自2015年施行至今廣列屏東地區211家友善餐廳，搭配優化無障礙網站，讓民眾方便取得友善餐廳相關資訊和空間照片，協助身心障礙者和高齡長者可以在出門前，就能快速選擇適合自己需求的餐廳。

屏東縣政府社會處表示，今年除了優化屏東友善餐廳無障礙網站，將擴大徵求各商家共同加入，自即日起推出「培力友善商家」活動，徵詢有意願商家，透過多元調整方向，免費提供因應調整措施。

例如於商家張貼手語翻譯視訊服務QR Code，使商家業者在服務有手語需求的人員時，可以協助雙方進行溝通；協助商家調整進出空間，讓所有人都能順利進入商家用餐或消費；協助商家編譯易讀易懂菜單（圖文版菜單）、空間標示，協助心智障礙者、高齡長者或看不懂文字的人，可以了解美食及價格，正確地食用自己喜愛的餐點；為各類不同需求的人員提供多元的方式。

餐廳業者小靜表示，透過特派員提醒，直接反思自己身邊親友也有高齡長者、行動不便者，如果同理他們的處境，並且只要稍稍改善餐廳無障礙硬體設施，或是教育服務人員認識各類身心障礙者需求，就可以將阻礙化成無障礙，讓更多民眾都可以來餐廳享用美食。

社會處表示，藉由培力示範友善商家活動，期待更多商家共同加入屏東友善生活圈的行列，若是身心障礙者發現自己生活圈有符合的友善商家，也可以進行推薦，通過資格並於「屏東友善餐廳網站」登錄後，致贈100元電子即享券予資訊提供者，數量有限，送完為止。