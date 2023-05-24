侯昌明23日錄製華視《天才衝衝衝》，趁空檔接受媒體訪問，她與老婆曾雅蘭經營電商，業績不俗，每年營業額都超過千萬，但這也讓原本就患有腎結石、甲狀腺結節、子宮肌瘤、恐慌症、脹氣的曾雅蘭，去年再被診斷出自律神經失調。

侯昌明透露，去年曾雅蘭曾嚴重到肚子脹得彷彿懷孕，又痛又難受，「一年多前時，肚子漲到跟懷孕一樣，很像是有人在灌氣，她整個痛到不行」。他說，有在考慮是否要暫停所有工作、副業，陪伴曾雅蘭到處旅遊，他也提到接下來的3個月都已經安排好國外行程，要好好慰勞曾雅蘭這幾年的辛勞。

侯昌明說，曾雅蘭今年母親節要求要跟妹妹一起到韓國旅遊6天，寵妻的他原本想跟著一起去，結果卻遭到拒絕，「一開始我當然是極力反對，因為其實我是有點黏老婆的，但後來她說 不要到韓國還要照顧、服侍我」。侯昌明說，他準備了5萬台幣及2張信用卡讓曾雅蘭購物使用，但沒想到6天下來，刷卡通知響個不停，「她只要每刷一筆就會通知我，我想說怎麼刷這麼多、一直在刷，後來我這樣隨便看看，應該至少有花超過10萬」。

侯昌明也說，曾雅蘭這次帶回許多戰利品，光是兒子KenKen喜歡的海苔就一大袋，另外還有2個小孩的衣物，「我就一直等，想說怎麼還沒有喊到我，後來她就說『你愛吃芥末嘛，來，兩包餅乾』，就只有這樣子耶，還是機場買的那種」，氣得侯昌明說一定要曾雅蘭「肉償」，侯昌明笑說，當天晚上就有開玩笑跟曾雅蘭說「你給我過來」，結果曾雅蘭不斷以很累為由拒絕。

曾雅蘭先前曾爆料睡覺時不敢跟侯昌明對眼，不然就容易出事，侯昌明昨也笑說，「她常常翻過去啊，背對我已經變成日常了，不管是滑手機還是看電視，都是背對著我。」他說，有時候晚上，曾雅蘭都會避免對眼，所以他都會不放棄的等到隔天一早，沒想到曾雅蘭寧可滑手機，也不願理他，甚至還曾滑手機滑3小時之久。