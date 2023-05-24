台灣面臨嚴重少子化，亟需境外生補足生源。《大學問》網站表示，留學台灣的境外生人數不減反升，2022年越南在台學位生達1萬6141人，比起2022年成長35.41％，成為台灣境外生的最大來源國。

《大學問…網站執行長魏佳卉進一步說明，近三年，帶動台灣境外生人數成長的關鍵，在於結合產學合作、就業，以及台商新南向供應鏈布局的新南向專班。

教育部統計，2020至2022年間，境外學位生成長前10名學校，7所為科大，其中前三名分別為龍華、正修、崑山，都是製造業中階技術人才培育大校，龍華境外學位生成長更一舉突破538人。

魏佳卉說，對境外生而言，留台升學搭配畢業留台工作簽證，加上紅色供應鏈往越南移動，對越南學生而言，來台留學學成歸國，同時銜接當地就業市場，可說是一舉多得的生涯規劃。

然而，台灣境外生人數，卻在疫情解封後，除了越南、泰國、日本、菲律賓等國外，其他國家地區境外生人數，因為兩岸關係緊張，出現緩步下滑趨勢。

魏佳卉提到，不只是陸生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞，近年留台人數下滑非常明顯，除了將留台人數第一的寶座讓給越南外，人數也逐年減少。除了馬來西亞華人同樣面臨少子化衝擊外，加上大陸近年提供許多優於台灣的留中優惠措施，因此大批大馬學生紛紛赴中國升學。

澳門親陸多年，在澳門政府政策引導下，當地學生轉向到大陸升學；反送中運動後，出現大批港人留台潮，但是香港本地不僅也有少子化危機，加上港府政策引導港生以DSE成績（香港學測）申請大陸大學，都讓留台人數出現下滑趨勢。