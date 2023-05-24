根據基金經理人和策略師們的預估，隨著企業獲利增長放慢，全歐洲Stoxx 600指數到2023年底將跌到435點，較周二收盤的466點跌上6.7%。

美銀美林策略師Milla Savova說，總體動能的減弱，可能在週期轉向之前，導致更大範圍的溢價風險和EPS的下調。她預估Stoxx 600指數在本季初跌到365點之後，今年底前將回升至410點。相較之下，此次路透調查的經理人預測，今年底的水準落在380點至490點區間。

Savova表示，一旦貨幣緊縮政策的拖累開始減弱，成長動能開始彈升，這將轉化到Stoxx 600指數的重新再度上漲。

Stoxx 600指數今年以來累計上漲約10%，並且已經收復了三月美國地區銀行倒閉和瑞士信貸風暴所造成的股市損失。企業獲利高於預期，加上美國和瑞士監管單位迅速出手，遏止了銀行業危機，協助股市站穩腳步。

Ofi Invest資產管理的投資長Eric Turjeman說：「股市似乎已經將許多好消息反映在股價了，預計經濟將軟著陸，央行們將獲勝」。「儘管我們對今年仍持樂觀態度，但我們可能會看到一些不確定事件」。

Refinitiv的數據顯示，歐洲企業第一季獲利預計成長7.3%，至今每10家企業有6家財報表現超出預期。不過預計未來兩個季度，獲利將下降，然後在第四季再度成長。

Stoxx 600指數到今年中旬會來到480點，然後到2024年底前會衝到507點。

歐元區藍籌的Stoxx 50指數，在周一下跌約2%，該指數今年累計上漲15.6%，預計到12月底會來到4300點，明年則會升到4725點。

調查顯示，德國DAX指數今年底會收於15900點，較周一跌2.0%。法國CAC和義大利FTSE MIB預計到年底會分別跌7.7%和6.6%。西班牙股市則跌7.0%。