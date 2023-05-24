創意今年NRE(委託設計)進行中的案件大部分都屬AI領域，前十大案件中5至6項都是AI相關，多數都是5／7奈米製程，未來進入量產也都有機會挹注營收。創意預估第二季營收規模能與第一季持平的成績，惟下半年動能加溫，全年營收會有兩位數增長，且可維持獲利成長大於營收的「獲利型成長」。

世芯-KY來說，市場對高速運算的IC及先進製程IC的相關設計需求仍持續強勁，世芯-KY已掌握到北美、大陸、歐洲市場數個5/3奈米的 AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸) 設計需求，NRE委託設計業務需求強勁，動能將維持至明年，2023 年起會見到 5奈米製程的營收貢獻，2024年能見到3奈米製程在HPC(高速傳輸)及汽車ADAS(高級輔助駕駛系統)的營收貢獻。法人預估，世芯-KY的3、4月營收數字亮麗，看好其2023全年合併營年增率有機會上看逾7成，每股大賺逾4股本。