根據Visible Alpha所做的預測調查，分析師預期輝達可能公布2024財年第一季營收年減21%，至65.1億美元，創下2019年來最大跌幅，並預期輝達該季淨利年減逾8%，至14.8億美元。經調整後每股盈餘預估為93美分，較前一年同期的1.36美元大幅下滑。

輝達的數據中心業務可能成為亮點，該業務營收估增長3%，至38.8億美元。

輝達是業界和市場公認在超級電腦運算和AI應用領域的晶片一哥，並對該公司的前景寄予厚望，帶動輝達今年來股價飆漲115%，表現遠超出標普500指數（今年來漲約9%）和標普500科技股指數（漲25.5%）。

新創公司OpenAI爆紅的ChatGPT引爆科技巨頭的AI軍備競賽，這個獲微軟力捧的聊天機器人即採用數千個輝達GPU。

調查顯示輝達在數據中心處理器的市占率高達約9成。其執行長黃仁勳曾在3月時表示，對輝達AI相關產品的需求將「加速增長」。

輝達周一宣布已經與英國研究人員及惠普企業（Hewlett Packard Enterprise Co）合作，打造一款名為「Isambard 3」的超級電腦，其特點在於沒有使用輝達的GPU晶片，而是完全基於輝達的「Grace」CPU晶片。

就這些發展來看，輝達的前景相當看好，但部分析師仍然對其估值可能過高感到擔憂。該公司的預期本益比為179倍，遠高於5年均值（64倍），這可能使輝達股價在短期內進一步上漲的空間受抑。

德銀分析師Jim Reid周一出具報告指出，輝達的估值超高，時間會證明它們是否合理。