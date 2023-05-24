台灣光罩此次股東常會亦完成7席董事改選，新任4席董事為董事長陳正翔、總經理陳立惇、吳昭宜、張明忠，3席獨董為王偉臣、鄭桓圭、詹慧芬。同時，亦通過公司章程修正案，將董事席次自5～7席增為7～9席。

台灣光罩表示，本屆董事成員具有策略發展與營運管理的實務經歷，而獨董亦選任法律，會計與稽核等專業人士，並擁有2位女性董事成員，使董事會成員組成多元，亦符合高標準的公司治理要求。

台灣光罩2022年合併營收77.41億元、年增27.38％，營業利益12.48億元、年增達1.88倍，雙創新高。惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利7.03億元、年減38.64％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）3.37元。

台灣光罩2023年前4月自結合併營收21.32億元、年減11.37％，仍創同期次高。首季歸屬母公司稅後淨利2.08億元，雖因基期較高而季減達69.48％、但較去年同期虧損2.44億元大幅轉盈，改寫同期次高，每股盈餘1.01元。

展望2023年，台灣光罩將持續強化營運、改善品質、提升良率，布建高階製程光罩的產能與接單，降低製造成本、優化客戶服務，將現有產線效益極大化。同時，持續拓展12吋40奈米光罩生產、預計今年底量產，並規畫投資發展28奈米光罩生產，目標明年底於新廠投產。

同時，台灣光罩將落實ESG的相關經營與管理，在各集團中展開溫室氣體盤查計畫，推廣節能，節水，減廢與製程優化等行動。並透過子公司來投入能源事業，以創能及儲能為目標，鼓勵破壞式創新的前瞻研究與開發專案，希望藉由各種行動提升能源使用效率。

為感謝股東的響應與支持，凡持有1張以上光罩股票的股東即可參加「台灣光罩ESG行動」的抽獎活動，活動至今日上午12點截止，並將在6月1日上午10點公開抽獎，得獎者將會得到等值一張台灣光罩股票的活動獎品，該獎品價值將以今日收盤價計算。