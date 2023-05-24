新北市長侯友宜昨在臉書貼出拜會前台大校長管中閔照片，引發「侯管配」聯想，對此，國民黨立委賴士葆表示，侯市長可能是去請益管中閔經濟跟教育議題，沒有說找他當副手，只是外界的揣測，管校長也出來否認，而副手的人選尊重侯市長。

國民黨立委賴士葆表示，侯市長可能是去請益管中閔經濟跟教育議題，沒有說找他當副手，只是外界的揣測，管校長也出來否認，而副手的人選尊重侯市長。（姚志平攝）

賴士葆表示，外界解讀可能「侯管配」，管中閔出來講清楚應該就不是，看了侯市長去請教他教育議題，因為管是台大最高學府的校長，也是經濟學家，侯市長請益經濟跟教育，很認真充實自己，這兩個沒有衝突。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，總統候選人要找誰當副手基本上一定要尊重，相關條件會充分考慮對外公布，侯友宜有拜訪管中閔，陸續也會去拜訪相關人士，不一定是副手候選人，可能是請益之旅，外界推薦或想像人選，他個人覺得都很好。

至於拜訪管中閔是否想拉青年選票，曾銘宗說，年輕選票或中性，每一票都需要，拜訪特定人請益，不是為了特定選票；民進黨立委許智傑表示，現在都沒有明確的討論，每個人都在猜，總統候選人沒有說出副手前，大家也只能猜，像他在猜，應該是女性會比較平衡，這都是尊重總統候選人的決定。