康寧表示，此次漲價目的在彌補這段時間持續通貨膨脹造成的能源、原材料和其他非日元計價營運費用的成本不斷上升，所衝擊包括顯示產業的全球所有產業。

康寧預計隨著顯示產業的持續復甦和典型的季節性需求模式推動，2023年下半年顯示玻璃的需求將會成長。

康寧將持續關注其經營環境，並根據市場情況的變化、通貨膨脹成本和其他產業趨勢等因素決定未來的價格調整。