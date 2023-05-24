中鋼今年股東會紀念品「傘Q」24日起開領，分別在全台9個地點供股東們領取，將持續到6月1日，結果首日就湧現領取人潮，幾乎每個地方都大排長龍，但現場股東們大多井然有序的領取紀念品，沒有出現相互推擠的情形。

對於23日有些公司發生紀念品缺貨情況，中鋼表示，中鋼今年準備相當充足的「傘Q」紀念品，不會發生缺貨的情況，股東們不必急著於前一、二天領取，可利用6月1日前的空檔時間再去領取，都可以領到紀念品。