中鋼股東會紀念品「傘Q」開領 首日湧現排隊人潮 12:012023/05/24 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中鋼24日起開放領取股東會紀念品「傘Q」，高雄領取地點國軍英雄館一早就出現大排長龍的景象。圖／中鋼提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼今年股東會紀念品「傘Q」24日起開領，分別在全台9個地點供股東們領取，將持續到6月1日，結果首日就湧現領取人潮，幾乎每個地方都大排長龍，但現場股東們大多井然有序的領取紀念品，沒有出現相互推擠的情形。 對於23日有些公司發生紀念品缺貨情況，中鋼表示，中鋼今年準備相當充足的「傘Q」紀念品，不會發生缺貨的情況，股東們不必急著於前一、二天領取，可利用6月1日前的空檔時間再去領取，都可以領到紀念品。 #全台 #中鋼 #相互 #領取 #股東們 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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