倚天酷碁以電腦周邊、衣著包袋及結合智慧連網之創新產品如智慧易付穿戴系列產品、智慧移動e-Mobility產品等三面向為主，營收比重分別約為71％、18％及6％。

受到PC整體市況走弱影響，倚天酷碁雖在電腦周邊產品銷售動能亦趨緩，惟智慧移動隨著產品逐步擴增、市場需求亦增溫下，出貨及營收動能也持續增加。其中，旗下的電動滑板車產品光在今年第一季的銷售，就已與去年全年度相當，成為挹注整體營運的重要來源。

預期接下來即將上市的還有包括電動輔助自行車ebii，與結合健身車及辦公桌，動能轉電能的eKinekt酷騎桌，皆可望成為後續推升營運動能的重要產品。

此外，倚天酷碁亦延續宏碁母集團投入ESG、發展愛地球Vero系列產品線，將永續再生材質導入衣著包袋產品中，陸續推出包括後背包、商務公事包、滑鼠墊、筆電保護套等系列產品，甚至還有自行車騎行衣著系列。倚天酷碁接下來更積極布局行李箱產品線，預計下半年還將推出Acer墨爾本系列行李箱。

後續倚天酷碁還預計推出100％物料回收再製的Revivify再生系列自行車包袋，包含除了日常生活可用的郵差包與斜跨包，更有專業的自行車相關配件，讓綠色生活能夠自然地融入於更多生活場景，讓永續理念再次升級。