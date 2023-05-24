人工智慧領域已經成為美國與大陸競爭重點，大陸科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度都在本月的財報會議上展現雄心，並將人工智慧視為技術革命，但專家仍點出關鍵問題仍是美國發動的先進半導體制裁行動，坦言長久下來，不知道大陸該如何贏下這場戰爭。

CNBC報導，百度執行長李彥宏表示，生成式人工智慧技術對我們而言，是一個巨大的機會，它可以與網路及智慧手機的出現相提並論，「為了抓住這個機會，我們運用了我們在搜索、知識庫和對話方面的豐富經驗與技術能力。」

騰訊總裁劉熾平也提到，公司在人工智慧技術上擁有良好進展，「我認為我們的優勢是客戶案例，我們有不同的產品和團隊已經在計畫一些有趣的東西。」阿里巴巴則推出自己的GhatGPT生成式人工智慧工具統一千文，目前已有超過20萬名企業用戶使用，可以加入推動其雲端業務。

即使如此，美國對大陸先進半導體的制裁依然是發展人工智慧技術的致命傷，諮詢機構Grow Investment Group分析師Hao Hong表示，「展望未來，人工智慧技術顯然需要龐大的運算能力，如果大陸仍無法取得關鍵技術，不知道該如何贏下這場戰爭。」