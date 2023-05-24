美國空軍第6代戰機

美國空軍正式開始打造6代戰機，而空軍部長肯達爾（Frank Kendall）周一說，他們正致力避免如F-35問題纏身的錯誤。

綜合外電報導，肯達爾老實告訴國防作家組織（Defense Writers Group），他們不會重犯F-35專案的大錯，讓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等承包商獨掌智慧財產大權，而沒設法徹底獲取維護資料。他指出，當20多年前F-35專案啟動時，受青睞的是「整體系統性能」（Total System Performance）採購哲學。而在這種方式下，贏得專案的承包商將擁有整個生命週期的控制權。

肯達爾直指，基本上，那製造了永久壟斷，而他花了好些年，才努力克服F-35戰機的不當採購，至今在某種程度上，美國空軍還在苦苦掙扎。也因此，他說，美國空軍不再會對「下世代空優」（NGAD）戰機那樣做。

此外，肯德爾還指出，過度並行是阻礙 F-35 專案的主要問題，當戰機同時進行開發和採購時，一旦在測試中發現問題，就可能讓解決問題變得更困難。不過，他坦承，「下世代空優」，還有B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機也會有部分狀況，但他說，美國空軍打算以合理，並不過度冒險的方式進行。

美國空軍第6代戰機

肯德爾強調，希望政府對「下世代空優」戰機的掌控遠高於F-35。他說，美國空軍除了確保政府能獲取必要的智慧財產權外，也要確保廠商和轉包商使用開放式模組系統設計。這樣一來，當空軍尋求升級系統零組件時，就能引進不同的新供應商。

他並透露，俄亥俄州萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）戰機與先進軍機專案執行官懷特（Dale White）將負責這新專案。