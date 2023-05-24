柯文哲6/4率團訪日5天！ 周台竹曝「3目的」：拜會智庫和國會

民眾黨主席柯文哲將於6月4日到8日參訪日本，初步行程今天曝光。祕書長周台竹透露，柯將拜會日本自民黨眾議員古屋圭司與木原稔等跨黨派政要，並赴日台交流協會參與晚餐會，由大橋光夫會長接待，將拜訪智庫、松下政經塾等。

根據民眾黨公布的行程，柯文哲將於6月4日下午參訪東京媽祖廟，晚上於台僑晚會演講；6月5日於早稻田大學演講、參訪蔦屋書店，接著拜會暫時無法公開的日本跨黨派政要，但民眾黨透露將其中包括日本自民黨眾議員古屋圭司與木原稔，晚上將赴日台交流協會參與晚餐會，由大橋光夫會長接待。

民眾黨祕書長周台竹說明訪日行程。（楊亞璇攝）

周台竹指出，日本一直是台灣非常重要的貿易夥伴，科技方面也有深厚的合作關係，以國家安全來說，美國是台灣最重要的盟友，日本是美國在亞洲地區最重要的軍事夥伴，所以對台灣來說，跟日本的關係非常重要。

6月6日上午拜會立憲民主黨「日台議員懇談會」，中午前往松下政經塾交流，下午會見日本維新會黨主席，晚上於東京知名大學演講；6月7日參訪日本研究外交、國防領域的智庫，下午拜會日本政要、日本國際問題研究所、駐日代表處；6月8日下午拜會日本外國特派員協會演講，預計晚上返回桃園機場。另外，訪團也將抽空夜訪4月新開幕的東急歌舞伎町塔。

民眾黨國際事務委員會執行長林子宇（右起）、特聘顧問謝明珠、祕書長周台竹及副祕書長許甫24日舉行「台灣民眾黨訪日媒體說明會」，向媒體說明柯文哲訪日行程及會晤對象。（范揚光攝）

他表示，柯文哲訪日的主要目包括，深度認識日本、讓日本認識柯文哲與民眾黨、用日本的角度看台灣，並藉由交流的機會與日方討論台海情勢、交換意見。

周台竹說，這次訪問與美國的形式非常類似，只有5天時間在日本，活動集中在東京，除了日本的行政、立法部門高層，也會到智庫、知名大學參訪，將有深度的對話，不只是禮貌性拜會。周台竹說，拜訪駐日代表處時，將拜會駐日代表謝長廷。

副祕書長許甫說明，古屋圭司曾在2016年以前首相安倍晉三特使身份訪台，也被任命為安倍晉三內閣的特命擔當大臣，木原稔則是眾議院國土交通委員長兼日中議員協會秘書長，也是安倍晉三內閣閣員，大橋光夫曾在2019年與柯文哲會面。

至於是否會前往祭拜已故日本前首相安倍晉三，許甫表示，行程還在動態調整中。

民眾黨國際事務委員會執行長林子宇說，柯文哲訪日安排2場公開演講，在台僑晚宴上，將分享他從醫生到從政的人生觀；另一場在東京早稻田大學的演講，主題以第三勢力崛起，以及柯文哲過去、現在、未來的理念闡述為主，與台日關係策略。拜訪2處外交、國防領域的智庫，會闡述台海論述，與專家學者交換意見。