豐邑建設針對豐采520建案遞交搶險計畫予縣府卻未能通過，23日深夜又有鄰近社區居民聽到聲響，懷疑又是偷偷復工，豐邑建設24日澄清解釋，因地下室未完工有微微滲水，抽水馬達偵測到地下室有水，就會啟動，決無復工，在縣府核准搶險之前，所有防颱項目均會同步向縣府報備。

豐采520建案周邊日前才被竹北市公所封路，車輛不得進出建案，加上封邑提報的搶險計畫未能通過，豐邑承諾盡速補件。不過又有民眾聽到工地傳來聲響，懷疑是否工地又偷跑復工？

豐邑建設澄清，由於瑪娃颱風逼近，為加強防颱措施，已請工人做模板、外架巡檢、雜物及鋼構巡檢等結構的固定，這些防颱項目都是為了維護工地以及附近居民安全，這部分造成鄰近居民困擾與誤解，深感抱歉。

至於深夜傳來抽水馬達的聲音，豐邑執行長劉純芳表示，在地下室未完工前，因為會有地下水微微滲進來，加上最近一直下雨，只要偵測到地下室有水，抽水馬達就會啟動。劉純芳強調絕對沒有偷施工。現在所有工程完全暫停，要等縣府核准搶險。在這期間如有工地內需要做的防颱項目等，會同步報告工務處以避免誤解。