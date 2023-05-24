國民黨台北市議員徐巧芯等人指控民進黨總統參選人賴清德愛將、民進黨立委賴惠員中正大學碩士論文涉抄襲。精神科名醫沈政男表示，看了半頁就能肯定「是抄襲」，並強調若再有人因學倫爭議退選，賴清德選情恐將受到影響。沈政男也斷言，台南綠營的鐵票現象很快會被衝破。

徐巧芯等人指控賴惠員論文涉抄襲，有多達36.8%內容在網路可找到重複資料，且抄襲方式跟前新竹市長林智堅相似，整篇論文僅文獻檢閱跟訪談內容不同。對此，沈政男昨(23)日在臉書指出，他看了相關的兩篇論文，大概看了半頁就能肯定是抄襲，因為抄襲那篇的中文摘要跟英文摘要兜不起來，而英文摘要是從被抄襲那篇直接挪移過來，「除了退選，也沒有別的可能了」。

由於宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案而宣布退選，沈政男認為，若再有人因為學倫爭議退選，對賴清德的選情應該會有影響。沈政男也斷言，台南綠營的鐵票現象，很快就會被衝破，因為鐵票的後遺症就是一代不如一代。

沈政男認為，台灣的民主政治如今變成這樣，問題出在台灣選舉市場上市門檻太高，絕大部分人不願或不敢參選，終究是那小群人在參選。沈政男感嘆表示，接下來藍綠將相互報復，彼此比對，更多抄襲情事將陸續被揭露。