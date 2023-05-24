據經濟部近日發布的4月外銷訂單統計，已連續8個月衰退，且預估5月下滑幅度仍將維持2位數字，負成長26.9％至23.3％，影響也顯現在無薪假實施人數上，據勞動部公布本周無薪假（減班休息）共有2133家、15927人實施，其中製造業人數就有334家、7389人。

據勞動部統計指出，本周無薪假共有2133家、人數1萬5927人實施，較上周的2055家、1萬4946人實施再增加78家、增加981人，且增加集中在製造業，且實施天數集中在每月多休息17天至20天、相當於全月都休息。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期家數及人數增加集中在製造業，並以金屬機電工業增加較多人，主要為某紡織工具機廠擴大實施減班休息人數，從原本的60人擴大實施至300人，目前規劃實施至6月底，但與此冋時也有另家工具機廠因訂單回穩，而中止實施。

王金蓉認為，雖然近來減班休息都集中在製造業，但除了增加外也有部分事業單位不再實施，顯現近來訂單波動甚大的情況。

雖然疫情已解封，中央流行疫情指揮中心已解散，但支援服務業（旅行社）仍有1061家、5329人實施無薪假，王金蓉說，隨著旅遊旺季到來，疫情趨緩後，相信之後就不會再實施。